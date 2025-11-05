Практика судів
  1. В Україні

Чи є платником податку на нерухоме майно фізособа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП — роз’яснення

22:58, 5 листопада 2025
У ДПС роз’яснили питання щодо податку на нерухоме майно.
Чи є платником податку на нерухоме майно фізособа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області пояснило, чи є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізична особа, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП.

Відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

Пунктом 1 ст. 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ зі змінами і доповненнями визначено,  що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, в тому числі і нерухомого майна комерційного призначення, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (ст. 325 ЦКУ).

У ДПС підкреслили, що оскільки ст. 266 ПКУ не визначено такого платника як фізична особа – підприємець, то такий платник – власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нормами, передбаченими для фізичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду