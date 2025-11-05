Является ли плательщиком налога на недвижимое имущество физлицо, которое владеет нежилым помещением как ФЛП — разъяснение

В ГНС разъяснили вопрос относительно налога на недвижимое имущество.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области объяснило, является ли плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическое лицо, которое имеет право собственности на нежилое помещение как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Согласно п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Налогового кодекса Украины, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются собственниками объектов жилой и нежилой недвижимости.

Пунктом 1 ст. 320 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями установлено, что собственник имеет право использовать своё имущество для осуществления предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных законом.

Субъектами права частной собственности являются физические и юридические лица.

Физические лица могут быть собственниками любого имущества, в том числе недвижимого имущества коммерческого назначения, за исключением отдельных видов имущества, которые, согласно закону, не могут им принадлежать (ст. 325 ГКУ).

В ГНС подчеркнули, что поскольку ст. 266 Налогового кодекса Украины не определяет такого плательщика, как физическое лицо — предприниматель, то такой плательщик, являющийся владельцем объектов жилой и нежилой недвижимости, уплачивает налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по нормам, предусмотренным для физических лиц.

