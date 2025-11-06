Дональд Трамп розповів, що два тижні тому розмовляв з Путіним.

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін попросив його "врегулювати" війну в Україні, яку Росія нібито "не може завершити вже 10 років". Про це Трамп розповів під час бізнес-форуму в Маямі.

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: «Ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам це так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити", – заявив Трамп.

Трамп також вважає, що ООН "не змогла запропонувати жодної допомоги в урегулюванні війни Росії проти України, а також інших конфліктів", які він "зупинив після повернення в Овальний кабінет".

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Росію та Китай у проведенні секретних ядерних випробувань.

