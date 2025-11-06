Практика судов
Трамп заявил, что Путин попросил его «урегулировать» войну в Украине

08:20, 6 ноября 2025
Дональд Трамп рассказал, что две недели назад разговаривал с Путиным.
Трамп заявил, что Путин попросил его «урегулировать» войну в Украине
Фото: Getty Images/Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин попросил его "урегулировать" войну в Украине, которую Россия вроде бы "не может завершить уже 10 лет". Об этом Трамп рассказал во время бизнес-форума в Майами.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: «Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", – заявил Трамп.

Трамп также считает, что ООН "не смогла предложить никакой помощи в урегулировании войны России против Украины, а также других конфликтов", которые он "остановил как вернулся в Овальный кабинет".

Напомним, что Трамп обвинил Россию и Китай в проведении секретных ядерных испытаний.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

