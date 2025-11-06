Дональд Трамп рассказал, что две недели назад разговаривал с Путиным.

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин попросил его "урегулировать" войну в Украине, которую Россия вроде бы "не может завершить уже 10 лет". Об этом Трамп рассказал во время бизнес-форума в Майами.

"Я говорил с Путиным две недели назад, и он сказал: «Мы уже 10 лет пытаемся закончить ту войну, но нам это так и не удалось. Теперь тебе предстоит это уладить", – заявил Трамп.

Трамп также считает, что ООН "не смогла предложить никакой помощи в урегулировании войны России против Украины, а также других конфликтов", которые он "остановил как вернулся в Овальный кабинет".

Напомним, что Трамп обвинил Россию и Китай в проведении секретных ядерных испытаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.