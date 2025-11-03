У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз, — Дональд Трамп

Дональд Трамп отметил, что у США больше ядерных вооружений, чем у любой другой страны.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в проведении секретных ядерных испытаний. Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Нельзя точно знать, где они проводят испытания. Они делают это глубоко под землей, где люди не могут точно понять, что во время них происходит», - заявил президент США

По словам Трампа, испытания также проводятся в Северной Корее и Пакистане.

«Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытаний», - подчеркнул глава Белого дома.

«У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У нас больше ядерных вооружений, чем у любой другой страны. И я думаю, нам нужно предпринять шаги в направлении денуклеаризации», - отметил Трамп, не уточнив, какие конкретно меры имеются в виду.

