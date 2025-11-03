В США достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів, — Дональд Трамп

Дональд Трамп зазначив, що в США більше ядерних озброєнь, ніж у будь-якої іншої країни.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію та Китай у проведенні секретних ядерних випробувань. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News.

«Не можна точно знати, де вони проводять випробування. Вони роблять це глибоко під землею, де люди не можуть точно зрозуміти, що під час них відбувається», — заявив президент США.

За словами Трампа, випробування також проводяться в Північній Кореї та Пакистані.

«Я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробувань», — підкреслив глава Білого дому.

«У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. У нас більше ядерних озброєнь, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, нам потрібно вжити кроків у напрямі денуклеаризації», — зазначив Трамп, не уточнивши, які саме заходи маються на увазі.

