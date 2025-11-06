Поліція зупинила пару, яка займалася пікантними справами на швидкості 140 км/год

У Німеччині водій ледь не злетів із дороги, займаючись коханням на швидкості.

У Північному Рейні-Вестфалії німецька поліція зупинила автомобіль, водій якого разом із пасажиркою займалися сексом, рухаючись автобаном зі швидкістю 140 км/год. Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією поліції Мюнстера, про небезпечну поведінку водія «Форда» повідомив свідок. Автомобіль неодноразово ледь не з’їжджав із дороги, а згодом зупинився на узбіччі. Наздогнавши машину, свідок зрозумів причину: 37-річний водій і його 33-річна пасажирка займалися сексом.

Поліція зупинила пару на заправці в Мюнстері. Водію тепер загрожує кримінальна відповідальність за небезпечне втручання в дорожній рух.

