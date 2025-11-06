Практика судів
  1. У світі

Поліція зупинила пару, яка займалася пікантними справами на швидкості 140 км/год

07:36, 6 листопада 2025
У Німеччині водій ледь не злетів із дороги, займаючись коханням на швидкості.
Поліція зупинила пару, яка займалася пікантними справами на швидкості 140 км/год
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Північному Рейні-Вестфалії німецька поліція зупинила автомобіль, водій якого разом із пасажиркою займалися сексом, рухаючись автобаном зі швидкістю 140 км/год. Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією поліції Мюнстера, про небезпечну поведінку водія «Форда» повідомив свідок. Автомобіль неодноразово ледь не з’їжджав із дороги, а згодом зупинився на узбіччі. Наздогнавши машину, свідок зрозумів причину: 37-річний водій і його 33-річна пасажирка займалися сексом.

Поліція зупинила пару на заправці в Мюнстері. Водію тепер загрожує кримінальна відповідальність за небезпечне втручання в дорожній рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Німеччина авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області