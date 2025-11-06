Полиция остановила пару, которая занималась пикантными делами на скорости 140 км/ч

В Германии водитель едва не слетел с дороги, занимаясь любовью на скорости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Северном Рейне-Вестфалии немецкая полиция остановила автомобиль, водитель которого вместе с пассажиркой занимались сексом, двигаясь по автобану со скоростью 140 км/ч. Об этом сообщает Spiegel.

По информации полиции Мюнстера, об опасном поведении водителя «Форда» сообщил свидетель. Автомобиль неоднократно едва не съезжал с дороги, а впоследствии остановился на обочине. Догнав машину, свидетель понял причину: 37-летний водитель и его 33-летняя пассажирка занимались сексом.

Полиция остановила пару на заправке в Мюнстере. Водителю теперь грозит уголовная ответственность за опасное вмешательство в дорожное движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.