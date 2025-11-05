Практика судів
У Бучі 18-річний хлопець через зауваження побив перехожого та влаштував стрілянину

21:57, 5 листопада 2025
Зауваження молодик отримав через справляння фізіологічної потреби на стіни в підземці.
У Бучі 18-річний хлопець через зауваження побив перехожого та влаштував стрілянину
Фото: kyivregionpolice
У місті Буча 18-річний хлопець жорстоко побив перехожого, який зробив йому зауваження за неналежну поведінку, та здійснив кілька пострілів із пістолета.

Як повідомили в поліції Київської області, інцидент стався в пішохідному переході, де підозрюваний разом із двома знайомими справляв фізіологічні потреби на стіни. Перехожий, який проходив повз, зробив зауваження. У відповідь молодик почав бити чоловіка кулаками та ногами по обличчю й тулубу, а потім вистрелив із пістолета. Коли потерпілий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його, двічі вистрелив у повітря, наказав лягти на землю та продовжив побиття. Після цього зловмисник утік.

Поліція оперативно встановила особу та місцезнаходження нападника — ним виявився 18-річний житель Київської області. Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

