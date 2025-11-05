В Буче 18-летний парень из-за замечания избил прохожего и устроил стрельбу

Замечание молодой человек получил за то, что справлял физиологическую потребность на стены в подземке.

В городе Буча 18-летний парень жестоко избил прохожего, который сделал ему замечание за неподобающее поведение, и произвел несколько выстрелов из пистолета.

Как сообщили в полиции Киевской области, инцидент произошел в пешеходном переходе, где подозреваемый вместе с двумя знакомыми справлял физиологические нужды на стены. Проходивший мимо прохожий сделал замечание. В ответ молодой человек начал бить мужчину кулаками и ногами по лицу и туловищу, а затем выстрелил из пистолета. Когда потерпевший вышел на улицу, нападавший догнал его, дважды выстрелил в воздух, приказал лечь на землю и продолжил избиение. После этого злоумышленник скрылся.

Полиция оперативно установила личность и местонахождение нападавшего — им оказался 18-летний житель Киевской области. Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

