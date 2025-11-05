Практика судів
Військовослужбовці, які служили за контрактом «18-24», отримають право на відстрочку від мобілізації на рік

17:04, 5 листопада 2025
Після завершення контракту такі особи зможуть отримати рік відстрочки.
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 13574 щодо 12-місячної відстрочки від мобілізації для молодих військовозобов’язаних, що проходили службу за контрактом під час воєнного стану.

Як вказала народна депутатка Ірина Борзова, законопроєкт передбачає надання відстрочки від мобілізації для осіб, що відслужили за контрактом «18-24».

«Це важливий законопроєкт, що спрямований на підтримку молодих людей, військовослужбовців віком до 24 років, які за власним бажанням, за покликом серця підписали контракт, вступили до Сил оборони й сьогодні захищають Україну від ворога», — зазначила депутатка.

За її словами, після завершення контракту такі військовослужбовці автоматично підлягали повторній мобілізації, однак ухвалений законопроєкт змінює цю ситуацію: тепер вони зможуть отримати відстрочку до одного року.

«Тепер таким військовозобов'язаним буде надана відстрочка до одного року, щоб вони могли реабілітуватися, відпочити, можливо, почати навчання, знайти роботу або після реабілітації та відпочинку повернутися до Сил оборони», — пояснила Ірина Борзова.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

За його словами, ключова новація — запровадження фіксованих строків служби. Нові контракти передбачатимуть терміни від одного до п’яти років. Для тих, хто підпише угоду на 2–5 років, після завершення служби буде передбачено річну відстрочку від мобілізації.

Очікується, що нові контракти також включатимуть збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соцпакета.

