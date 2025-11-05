Военнослужащие, проходившие службу по контракту «18-24», получат право на отсрочку от мобилизации на год

После завершения контракта такие лица смогут получить год отсрочки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодых военнообязанных, проходивших службу по контракту во время военного положения.

Как указала народный депутат Ирина Борзова, законопроект предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации для лиц, которые отслужили по контракту «18-24».

«Это важный законопроект, направленный на поддержку молодых людей — военнослужащих в возрасте до 24 лет, которые по собственной инициативе, по зову сердца подписали контракт, вступили в Силы обороны и сегодня защищают Украину от врага», — отметила депутат.

По ее словам, после завершения контракта такие военнослужащие автоматически подлежали повторной мобилизации, однако принятый законопроект изменяет эту ситуацию: теперь они смогут получить отсрочку сроком до одного года.

«Теперь таким военнообязанным будет предоставлена отсрочка до одного года, чтобы они могли пройти реабилитацию, отдохнуть, возможно, начать обучение, найти работу или после восстановления и отдыха вернуться в Силы обороны», — пояснила Ирина Борзова.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по поручению Президента Владимира Зеленского начата разработка новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

По его словам, ключевое нововведение — введение фиксированных сроков службы. Новые контракты будут предусматривать сроки от одного до пяти лет. Для тех, кто подпишет соглашение на 2–5 лет, после окончания службы будет предусмотрена годичная отсрочка от мобилизации.

Ожидается, что новые контракты также будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширенный соцпакет.

