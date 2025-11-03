В Украине готовят новые контракты для военных — от 1 до 5 лет: в Минобороны рассказали детали

Подписать контракты смогут как нынешние военнослужащие, так и новички.

Министерство обороны, по поручению Президента Владимира Зеленского, приступило к разработке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство. Об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, ключевое новшество — введение фиксированных сроков службы. Новые контракты будут предусматривать сроки от одного до пяти лет. Для тех, кто подпишет соглашение на 2–5 лет, после завершения службы будет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации.

Ожидается, что новые контракты будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение соцпакета.

"После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже часть войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем.

Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета", – рассказал Шмыгаль.

Министр обороны сообщил, что ведомство работает над деталями совместно с правительством, Министерством финансов и международными партнерами. Все дополнительные условия планируют объявить в ближайшее время.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат и новые контракты для военных.

