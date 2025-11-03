Практика судів
В Україні готують нові контракти для військових — від 1 до 5 років: у Міноборони розповіли деталі

21:23, 3 листопада 2025
Підписати контракти зможуть як нинішні військовослужбовці, так і новачки.
Фото: Міноборони
Міністерство оборони, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства. Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль. 

За його словами, ключова новація — запровадження фіксованих строків служби. Нові контракти передбачатимуть терміни від одного до п’яти років. Для тих, хто підпише угоду на 2–5 років, після завершення служби буде передбачено річну відстрочку від мобілізації.

Очікується, що нові контракти також включатимуть збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соцпакета.

"Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета", - розповів Шмигаль. 

Міністр оборони повідомив, що відомство працює над деталями спільно з урядом, Міністерством фінансів та міжнародними партнерами. Усі додаткові умови планують оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат і нові контракти для військових.

