Зеленський анонсував підвищення зарплат і нові контракти для військових

Президент Володимир Зеленський повідомив, що для українських військовослужбовців готують нові зміни — запровадження оновлених контрактів і підвищення зарплат. Про це він повідомив на брифінгу.

За словами Зеленського, Міністерство оборони зараз розробляє нові контракти для військовослужбовців. Вони будуть розраховані на різний термін – 1, 2, 3, 4 і 5 років. І будуть у різних форматах.

"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців," – додав Президент.

Водночас конкретні розміри підвищення поки не розголошуються. Президент зазначив, що суми будуть справедливими, однак озвучувати їх зарано — спочатку потрібно забезпечити фінансове підґрунтя для таких виплат.

"Потрібно, щоб в цьому була фундаментальна аргументація, звідки ці гроші приходять, всі будуть над цим працювати. Це дуже важливий сигнал також нашим партнерам, готується ця матриця майбутніх контрактів, ми ними повинні поділитися в інформативному сенсі", - зазначив Зеленський.

