Зеленский анонсировал повышение зарплат и новые контракты для военных

Есть хорошие сигналы о повышении заработной платы для военнослужащих, — Владимир Зеленский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что для украинских военнослужащих готовят новые изменения – введение обновленных контрактов и повышение зарплат. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам Зеленского, Министерство обороны сейчас разрабатывает новые контракты для военнослужащих. Они будут рассчитаны на разный срок – 1, 2, 3, 4 и 5 лет. И будут в разных форматах.

"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", – добавил Президент.

В то же время, конкретные размеры повышения пока не разглашаются. Президент отметил, что суммы будут справедливыми, однако озвучивать их рано — сначала нужно обеспечить финансовую основу для таких выплат.

"Нужно, чтобы в этом была фундаментальная аргументация, откуда эти деньги приходят, все будут над этим работать. Это очень важный сигнал нашим партнерам, готовится эта матрица будущих контрактов, мы ими должны поделиться в информативном смысле", - отметил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.