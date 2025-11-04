Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Парламент поддержал отсрочку от мобилизации для молодежи, которая уже отслужила по контракту

14:19, 4 ноября 2025
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан.
Парламент поддержал отсрочку от мобилизации для молодежи, которая уже отслужила по контракту
Фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодых военнообязанных, проходивших службу по контракту во время военного положения.

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

Законопроект предлагает предоставить таким гражданам отсрочку от повторной мобилизации сроком на 12 месяцев после увольнения.

Законопроектом предлагается дополнить статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новой частью седьмой, которой установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы по основаниям, определенным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

В Раде отмечают, что необходимость установить новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации уже на следующий день после постановки их на воинский учет как военнообязанных или резервистов.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по поручению Президента Владимира Зеленского начата разработка новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

По его словам, ключевое нововведение — введение фиксированных сроков службы. Новые контракты будут предусматривать сроки от одного до пяти лет. Для тех, кто подпишет соглашение на 2–5 лет, после окончания службы будет предусмотрена годичная отсрочка от мобилизации.

Ожидается, что новые контракты также будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширенный соцпакет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины контракт мобилизация отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду