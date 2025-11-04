Парламент поддержал отсрочку от мобилизации для молодежи, которая уже отслужила по контракту

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан.

Фото: Униан

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодых военнообязанных, проходивших службу по контракту во время военного положения.

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на один год и уже уволены со службы.

Законопроект предлагает предоставить таким гражданам отсрочку от повторной мобилизации сроком на 12 месяцев после увольнения.

Законопроектом предлагается дополнить статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» новой частью седьмой, которой установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы по основаниям, определенным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

В Раде отмечают, что необходимость установить новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации уже на следующий день после постановки их на воинский учет как военнообязанных или резервистов.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по поручению Президента Владимира Зеленского начата разработка новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

По его словам, ключевое нововведение — введение фиксированных сроков службы. Новые контракты будут предусматривать сроки от одного до пяти лет. Для тех, кто подпишет соглашение на 2–5 лет, после окончания службы будет предусмотрена годичная отсрочка от мобилизации.

Ожидается, что новые контракты также будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширенный соцпакет.

