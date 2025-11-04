Парламент підтримав відстрочку від мобілізації для молоді, яка вже відслужила за контрактом

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян.

Верховна Рада прийняв за основу законопроєкт №13574 щодо 12-місячної відстрочки від мобілізації для молодих військовозобов’язаних, що проходили службу за контрактом під час воєнного стану.

Згідно з документом, право на відстрочку матимуть військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби.

Законопроєкт пропонує надати таким громадянам відстрочку від повторної мобілізації строком на 12 місяців після звільнення.

Законопроектом пропонується статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» доповнити новою частиною сьомою, якою встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

У Раді вказують, що необхідність встановити нову підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним та резервістам пов’язана з тим, що після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало розробку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

За його словами, ключова новація — запровадження фіксованих строків служби. Нові контракти передбачатимуть терміни від одного до п’яти років. Для тих, хто підпише угоду на 2–5 років, після завершення служби буде передбачено річну відстрочку від мобілізації.

Очікується, що нові контракти також включатимуть збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соцпакета.

