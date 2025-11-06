Практика судів
На Київщині створять мобільні групи для підтримки зв’язку під час блекаутів

07:54, 6 листопада 2025
Пілотний проект стартує в Золочівській, Дівичківській та Бучанській громадах.
У Київській області розпочинають роботу мобільні групи підтримки операторів зв’язку для забезпечення безперебійної роботи мереж під час відключень електроенергії. Про це повідомили в КМДА.

Питання впровадження механізму співпраці з мобільними операторами обговорили на робочій зустрічі в Бориспільській райдержадміністрації. Новий підхід передбачає залучення мобільних груп технічних спеціалістів до обслуговування базових станцій, транспортування та підключення генераторів.

Наразі в регіоні створено 125 мобільних бригад, які можуть допомагати операторам із технічним обслуговуванням. Ці можливості переводять у системний формат співпраці. У Золочівській і Дівичківській громадах у межах пілотного проекту відпрацюють модель взаємодії, яка включає:

  • алгоритми залучення мобільних бригад до обслуговування базових станцій;
  • порядок надання та обслуговування генераторів;
  • типові договори, чек-листи взаємодії та вимоги до складу й підготовки груп;
  • правила охорони праці для працівників і прозорий механізм координації.

Паралельно оператор «Київстар» працюватиме над аналогічним процесом у Бучанській громаді. Наступним етапом стане створення єдиного стандарту взаємодії для всіх громад регіону, що підвищить стійкість мобільних мереж і скоротить час реагування на проблеми з годин до хвилин.

Київська область блекаут

