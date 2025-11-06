В Киевской области создадут мобильные группы для поддержания связи во время блэкаутов

Пилотный проект стартует в Золочевской, Дивичковской и Бучанской общинах.

В Киевской области начинают работу мобильные группы поддержки операторов связи для обеспечения бесперебойной работы сетей во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в КГГА.

Вопрос внедрения механизма сотрудничества с мобильными операторами обсудили на рабочей встрече в Бориспольской райгосадминистрации. Новый подход предусматривает привлечение мобильных групп технических специалистов к обслуживанию базовых станций, транспортировке и подключению генераторов.

Сейчас в регионе создано 125 мобильных бригад, которые могут помогать операторам с техническим обслуживанием. Эти возможности переводят в системный формат сотрудничества. В Золочевской и Дивичковской общинах в рамках пилотного проекта отработают модель взаимодействия, которая включает:

алгоритмы привлечения мобильных бригад к обслуживанию базовых станций;

порядок предоставления и обслуживания генераторов;

типовые договоры, чек-листы взаимодействия и требования к составу и подготовке групп;

правила охраны труда для работников и прозрачный механизм координации.

Параллельно оператор «Киевстар» будет работать над аналогичным процессом в Бучанской общине. Следующим этапом станет создание единого стандарта взаимодействия для всех общин региона, что повысит устойчивость мобильных сетей и сократит время реагирования на проблемы с часов до минут.

