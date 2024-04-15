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Центр протидії дезінформації офіційно почав співпрацювати з TikTok для боротьби із російською пропагандою

16:02, 15 квітня 2024
Центр протидії дезінформації з TikTok блокуватимуть доступ до пропагандистських каналів в Україні.
Центр протидії дезінформації офіційно почав співпрацювати з TikTok для боротьби із російською пропагандою
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Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі. Про це повідомляє ЦПД.

У ЦПД зазначили, що вже проводять низку заходів, аби заблокувати на території України ті канали, які поширюють пропаганду країни терористки.

«Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]», – додали в Центрі.

Раніше голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова Дмитро Комаров заявив, що варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok в Україні. 

Нагадаємо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook. В свою чергу, як раніше писала «Судово-юридична газета», нерідко українські користувачі Facebook стикаються з тим, що їхні пости розцінюють як недостовірний контент. Перевіркою контенту саме для України займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – StopFake та VoxCheck. 

Разом з тим, питання регулювання соцмереж в Україні безпосередньо залежить від того, яку позицію з цього приводу будуть займати міжнародні партнери України, зокрема ЄС та США.

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