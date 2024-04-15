Центр противодействия дезинформации официально начал сотрудничать с TikTok по борьбе с российской пропагандой

Центр противодействия дезинформации с TikTok будет блокировать доступ к пропагандистским каналам в Украине.

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

В ЦПД отметили, что уже проводятся ряд мероприятий, чтобы заблокировать на территории Украины те каналы, которые распространяют пропаганду страны террористки.

«Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]», – добавили в Центре.

Ранее председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады Украины по свободе слова Дмитрий Комаров заявил, что стоит прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok в Украине.

Напомним, что во время обсуждения законопроекта 11115, который может урегулировать публикуемый в этой сети Telegram и контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook. В свою очередь, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», часто украинские пользователи Facebook сталкиваются с тем, что их посты расценивают как недостоверный контент. Проверкой контента именно для Украины занимаются, в частности, общественные организации, работающие в Украине – StopFake и VoxCheck.

Вместе с тем вопрос регулирования соцсетей в Украине напрямую зависит от того, какую позицию по этому поводу будут занимать международные партнеры Украины, в частности ЕС и США.

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