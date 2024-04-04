Варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok – голова громадської ради при Комітеті ВР з питань свободи слова

«Я вважаю, що варто припинити розмови про обмеження Телеграм, ТікТок та інше, особливо щодо ідей навколо Телеграма. Практично всі вони технічно не реалізуються і викликають лише іронію та питання до рівня знань тих людей, які їх видають» - голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова Дмитро Комаров.

Варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok в Україні. Про це зазначив голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова Дмитро Комаров у своєму дописі в Facebook.

Нагадаємо, 3 квітня при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова створили Громадську раду.

«Так вийшло, що моє обрання головою Громадської ради при парламентському комітеті зі свободи слова привернуло до себе, на мій погляд, трохи зайвої уваги. Але якщо вже так вийшло, давайте я дуже коротко викладу свою позицію щодо ряду ключових для мене речей. Це моя особиста думка як людини, але саме ці погляди підштовхнули мене до такої роботи.

Я вважаю максимально необхідним повернення журналістів до ВР. Так, потрібно сформулювати умови. Можливо, варто створити якийсь шановний орган із самих журналістів, який вирішуватиме, кому давати акредитації. Реальність така, що загального допуску на всі поверхи не буде, але вирішувати проблему треба. Я вважаю за необхідне повернення прямої трансляції засідань ВР. Це прямий і нічим не обґрунтований наступ на свободу слова. Розмови про безпеку в умовах, коли перед кожним засіданням ВР до неї з'їжджаються купи елітних машин, здаються мені смішними. Я вважаю, що необхідно порушити питання про (на мій погляд) незаконне виключення з телеефіру цілої низки каналів. Це пряме порушення свободи слова. Я вважаю, що варто припинити розмови про обмеження Телеграм, Тік-Ток та інше.

Особливо щодо ідей навколо Телеграма. Практично всі вони технічно не реалізуються і викликають лише іронію та питання до рівня знань тих людей, які їх видають. Що ж до ідеї про заборону держ. установ публікуватися в Телеграм, мені здається, що ця пропозиція залишити бойову позицію на медіа-війні ворогові.

Ми повинні просто піти та залишити майданчик, щоб що? Більшість названих приводів заборонити Телеграм вирішуються регуляцією і нормальною роботою державних органів, а не тотальною забороною» - зазначив він.

Нагадаємо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook. В свою чергу, як раніше писала «Судово-юридична газета», нерідко українські користувачі Facebook стикаються з тим, що їхні пости розцінюють як недостовірний контент. Перевіркою контенту саме для України займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – StopFake та VoxCheck.

Разом з тим, питання регулювання соцмереж в Україні безпосередньо залежить від того, яку позицію з цього приводу будуть займати міжнародні партнери України, зокрема ЄС та США.

Автор: Наталя Мамченко

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