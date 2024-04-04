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Удар по піцерії у Краматорську, де загинули 13 людей: навідник ракети отримав довічне ув'язнення

17:10, 4 квітня 2024
Коригувальника російського удару по піцерії Краматорська засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.
Удар по піцерії у Краматорську, де загинули 13 людей: навідник ракети отримав довічне ув'язнення
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Мешканець Краматорська, який навів російський «Іскандер» по закладу піцерії RIA PIZZA, отримав довічне ув'язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Так, прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія рф нанесла удар з ракетного комплексу «Іскандер М» по закладу «RIA PIZZA». Тоді загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих 4 дитини, 1 дитина отримала поранення.

Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд встановив, що засуджений, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником держави-агресора. 27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування вв мвс днр». Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії «RIA PIZZA» в м. Краматорську.

Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram. Аби ніхто не помітив його зацікавленості локацією, усі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.

На вирок суду чоловік чекав під вартою.

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