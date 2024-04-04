Як подавати звітність імпорту складових безпілотних систем: подробиці

До 15 числа кожного місяця Держмитслужба вимагає звіти від імпортерів складових для безпілотників.

Джерело фото: Mind.ua

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Державна митна служба України нагадує суб’єктам господарювання, які здійснюють імпорт складових для безпілотних систем, про обов’язок подання звіту за І квартал поточного року щодо використання цих товарів за цільовим призначенням.

Звіт має бути поданий до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та містити наступну інформацію:

залишок ввезених товарів на початок звітного кварталу;

перелік та кількість товарів, що були імпортовані протягом звітного кварталу;

перелік та кількість товарів, використаних у виробництві та ремонті безпілотних систем протягом звітного кварталу;

залишок ввезених товарів на кінець звітного кварталу;

кількість вироблених і відремонтованих безпілотних систем за допомогою імпортованих товарів;

кількість реалізованих та нереалізованих безпілотних систем, виготовлених із використанням імпортованих товарів.

Неподання звіту у встановлений строк може призвести до відмови у митному оформленні подальших імпортованих товарів зі звільненням від оподаткування ввізним митом та ПДВ. Тому суб’єкти господарювання зобов’язані вчасно представляти звітну інформацію.

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