Як подавати звітність імпорту складових безпілотних систем: подробиці

Державна митна служба України нагадує суб’єктам господарювання, які здійснюють імпорт складових для безпілотних систем, про обов’язок подання звіту за І квартал поточного року щодо використання цих товарів за цільовим призначенням.
Звіт має бути поданий до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та містити наступну інформацію:
Неподання звіту у встановлений строк може призвести до відмови у митному оформленні подальших імпортованих товарів зі звільненням від оподаткування ввізним митом та ПДВ. Тому суб’єкти господарювання зобов’язані вчасно представляти звітну інформацію.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.