Практика судів
  1. В Україні

Як подавати звітність імпорту складових безпілотних систем: подробиці

19:47, 4 квітня 2024
До 15 числа кожного місяця Держмитслужба вимагає звіти від імпортерів складових для безпілотників.
Як подавати звітність імпорту складових безпілотних систем: подробиці
Джерело фото: Mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна митна служба України нагадує суб’єктам господарювання, які здійснюють імпорт складових для безпілотних систем, про обов’язок подання звіту за І квартал поточного року щодо використання цих товарів за цільовим призначенням.

Звіт має бути поданий до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та містити наступну інформацію:

  • залишок ввезених товарів на початок звітного кварталу;
  • перелік та кількість товарів, що були імпортовані протягом звітного кварталу;
  • перелік та кількість товарів, використаних у виробництві та ремонті безпілотних систем протягом звітного кварталу;
  • залишок ввезених товарів на кінець звітного кварталу;
  • кількість вироблених і відремонтованих безпілотних систем за допомогою імпортованих товарів;
  • кількість реалізованих та нереалізованих безпілотних систем, виготовлених із використанням імпортованих товарів.

Неподання звіту у встановлений строк може призвести до відмови у митному оформленні подальших імпортованих товарів зі звільненням від оподаткування ввізним митом та ПДВ. Тому суб’єкти господарювання зобов’язані вчасно представляти звітну інформацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія буде шукати нового члена ВККС замість Романа Ігнатова

До ВККС оголосять конкурс на вакансію після звільнення Романа Ігнатова, який був головою Комісії.

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних – прямий ефір на Право ТВ

4 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Зміни до військового обліку: нові правила ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. Переогляд обмежено придатних. Які наслідки прийняття цих новацій та в чому полягають ризики порушення прав громадян?».

Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах – опитування щодо кандидатів в Президенти США

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51% відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38% у Байдена.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду