Как подавать отчетность импорта составляющих беспилотных систем: подробности

До 15 числа каждого месяца Гостаможслужба требует отчеты от импортеров составляющих для беспилотников.

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Государственная таможенная служба Украины напоминает субъектам хозяйствования, которые осуществляют импорт составляющих для беспилотных систем, об обязанности представления отчета за I квартал текущего года по использованию этих товаров по целевому назначению.

Отчет должен быть подан до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и содержать следующую информацию:

- остаток ввезенных товаров на начало отчетного квартала;

- перечень и количество товаров, которые были импортированы в течение отчетного квартала;

- перечень и количество товаров, использованных в производстве и ремонте беспилотных систем в течение отчетного квартала;

- остаток ввезенных товаров на конец отчетного квартала;

- количество произведенных и отремонтированных беспилотных систем с помощью импортированных товаров;

- количество реализованных и нереализованных беспилотных систем, изготовленных с использованием импортированных товаров.

Непредставление отчета в установленный срок может привести к отказу в таможенном оформлении дальнейших импортированных товаров с освобождением от обложения ввозной пошлиной и НДС. Поэтому субъекты хозяйствования обязаны своевременно представлять отчетную информацию.

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