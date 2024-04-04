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Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

14:31, 4 апреля 2024
С 1 мая 2024 г. до окончания военного положения документальные проверки по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом особенностей.
Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон
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Таможенные проверки возобновятся с 1 мая – за некоторыми исключениями. Так, на подпись Президенту направлен принятый Верховной Радой 20 марта 2024 Закон №3613-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс (законопроект №9456).

Им предусмотрено установить, что временно, с 1 мая 2024 года до прекращения или отмены военного положения, документальные проверки соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, проводятся таможенными органами с учетом таких особенностей.

Акты (справки) о результатах документальных проверок, встречных сверок, отрицание актов проверок, налоговые уведомления-решения, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года, направляются (вручаются) до 1 июля 2024 года.

С 1 мая 2024 года документальные проверки соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу проводятся при наличии безопасных условий для их проведения, а именно безопасного:

  • доступа, допуска к финансовым и бухгалтерским документам, отчетам, договорам (контрактам), декларациям, калькуляциям, другим документам, которые могут быть связаны с операциями по ввозу (пересылке) товаров на таможенную территорию Украины или территорию свободной таможенной зоны или вывозу (пересылке) товаров за пределы таможенной территории Украины или территории свободной таможенной зоны;
  • доступа, допуска к производственным, складским, торговым и другим помещениям проверяемого предприятия – в случае проведения документальных выездных проверок;
  • отбора проб и/или образцов товаров – при проведении документальных выездных проверок;
  • проведение инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, которые находились или находятся под таможенным контролем или использовались проверяемым предприятием вместе с товарами, помещенными в соответствующий таможенный режим, – в случае проведения документальных выездных проверок.

Документальные проверки, которые были начаты (возобновлены), но не могут быть завершены в связи с отсутствием определенных настоящим пунктом безопасных условий для их проведения, останавливаются по решению руководителя таможенного органа или исполняющего его обязанности лица до восстановления безопасных условий и/или устранение препятствий для их проведения.

Такое решение может быть принято в том числе по мотивированному заявлению налогоплательщика.

На период до восстановления безопасных условий проведения таких документальных проверок и/или устранения препятствий для их проведения останавливается течение срока проведения проверки с последующим восстановлением ее проведения на неиспользованный срок.

В квартальные планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа в 2024 году могут быть включены предприятия:

  • осуществляющие ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, товаров, подобных тем, в отношении которых применяются особые виды пошлины;
  • осуществляющие вывоз с таможенной территории Украины товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина;
  • оформившие таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей;
  • относительно которых у таможенного органа имеется информация о декларировании составляющих таможенной стоимости, определенных ТК, не в полном объеме;
  • относительно которых у таможенного органа имеется информация о нарушении правил классификации товаров согласно УКТ ВЭД;
  • о которых у таможенного органа имеется информация о недостоверном декларировании страны происхождения, влияющей на поступление таможенных платежей в бюджет.

Квартальные планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа обнародуются на официальном сайте Гостаможслужбы до 15 числа последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором будут проводиться такие документальные плановые выездные проверки.

Временно, с 1 мая 2024 года, действует мораторий на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу в отношении налогоплательщиков:

  • по ввозу ими на таможенную территорию Украины товаров, признанных гуманитарной помощью в период действия военного положения;
  • местонахождением которых по состоянию на дату начала:

- временной оккупации являются временно оккупированные рф территории Украины, - до последнего числа месяца, в котором была завершена временная оккупация, а в случае изменения налогоплательщиком местонахождение на другую территорию Украины - до даты проведения государственной регистрации изменения местонахождение;

- боевых действий является территория, на которой ведутся активные боевые действия, – до последнего числа месяца, в котором были завершены боевые действия, а в случае изменения налогоплательщиком местонахождение на другую территорию Украины – до даты проведения государственной регистрации изменения местонахождение;

- возможных боевых действий является территория возможных боевых действий - до последнего числа месяца, в котором была прекращена возможность боевых действий, а в случае изменения налогоплательщиком местонахождение на другую территорию Украины - до даты проведения государственной регистрации изменения местонахождение.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных, определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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Таможенные проверки возобновляются с 1 мая за некоторыми исключениями – закон

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