Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Женщина оспаривала отцовство сына, находящегося в российском плену: что решил суд

19:29, 4 апреля 2024
По делу об оспаривании истцом отцовства его сына в отношении 12-летнего ребенка местный суд назначил судебную молекулярно-генетическую экспертизу.
Женщина оспаривала отцовство сына, находящегося в российском плену: что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области женщина оспаривала отцовство сына, находящегося в плену рф. Местный суд назначил постановлением по делу судебную молекулярно-генетическую экспертизу, которая должна определить является ли сын истицы отцом 12-летнего ребенка и имеется ли кровное родство между женщиной и ее внучкой. Об этом пишет Ровенский апелляционный суд.

Ухвалу суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду оскаржила представник відповідачки, матері дитини. В апеляційній скарзі йдеться про те, що батько дитини перебуває в полоні, тому експертизу провести неможливо, а позовні вимоги є надуманими. Просила скасувати оскаржувану ухвалу.

Відмовляючи у задоволенні вимог апеляційної скарги представниці відповідачки, апеляційний суд виснував, що оскаржувана ухвала суду попередньої інстанції є мотивованою, оскільки для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання та можливості, якими володіють спеціалісти з судової молекулярно-генетичної експертизи.

Стаття 76 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК України) вказує, що серед джерел доказів, крім іншого, є висновок експерта.

При вирішенні питання про призначення експертизи національні суди керуються статтями 103-113 ЦПК України, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5  (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) (далі — Інструкція), та враховують роз’яснення, дані у постанові Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», з урахуванням особливостей правового регулювання захисту конкретних суб’єктних прав.

Місцевий суд врахував, і з цим погодився Рівненський апеляційний суд, що Інструкцією передбачено проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Предметом даного спору є оспорювання позивачкою батьківства її сина щодо 12-річної дитини. Тому висновок судово-біологічної (судово-генетичної) експертизи має важливе значення у процесі дослідження факту батьківства, а сторона, яка його оспорює, має право звертатися до суду з відповідним клопотанням про призначення такої експертизи у справі.

З огляду на зазначені вище обставини та з урахуванням норм чинного законодавства, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку, що оскаржувана ухвала місцевого суду постановлена з додержанням норм процесуального права і підстав для її скасування в межах доводів апеляційної скарги немає.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 28 березня 2024 року у справі № 572/1939/23 (провадження № 22-ц/4815/409/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных – прямой эфир на Право ТВ

4 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Изменения в военный учет: новые правила ведения электронного реестра военнообязанных. Пересмотр ограничено пригодных. Какие последствия принятия этих новаций и в чем состоят риски нарушения прав граждан?».

Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США

В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51% ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38% у Байдена.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду