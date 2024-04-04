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Украина и Латвия вскоре запустят совместное производство беспилотников для ВСУ

19:11, 4 апреля 2024
Украина договорилась о совместном производстве дронов и лечении военных в медицинских учреждениях Латвии.
Украина и Латвия вскоре запустят совместное производство беспилотников для ВСУ
Источник фото: Уряд online
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Украина и Латвия планируют начать совместное производство беспилотников для Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба правительства по результатам встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

На встрече стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и организации совместного производства современных военных технологий. Предполагается, что совместное производство беспилотников станет одной из первых инициатив в этом направлении.

Кроме того, достигнуты договоренности о том, что в этом году украинские военнослужащие смогут получить возможность проходить лечение в медицинских учреждениях Латвии. Это важный шаг для улучшения медицинского обслуживания украинских военных и укрепления военно-медицинского сотрудничества между двумя странами.

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