Україна та Латвія незабаром запустять спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Україна домовилася про спільне виробництво дронів та лікування військових в медичних закладах Латвії.

Джерело фото: Уряд online

Україна та Латвія планують розпочати спільне виробництво безпілотників для Збройних сил України, повідомляє пресслужба Уряду за результатами зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.

На зустрічі сторони обговорили питання військово-технічної співпраці та організації спільного виробництва сучасних військових технологій. Передбачається, що спільне виробництво безпілотників стане однією з перших ініціатив у цьому напрямку.

Крім того, досягнуті домовленості про те, що цьогоріч українські військовослужбовці зможуть отримати можливість проходити лікування в медичних закладах Латвії. Це важливий крок для покращення медичного обслуговування українських військових та зміцнення військово-медичного співробітництва між двома країнами.

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