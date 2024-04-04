Практика судов
  1. Суд инфо

Почему могут отложить дело и какие последствия неявки участников процесса: разъяснение

18:53, 4 апреля 2024
Суд может объявить перерыв, когда необходимо представление новых доказательств.
Почему могут отложить дело и какие последствия неявки участников процесса: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивановский районный суд Одесской области напоминает, что такое отложение дела и какие последствия неявки участников процесса.

Отложение рассмотрения дела – это перенос судебного заседания с назначением на другую дату.

Если объявляется перерыв в судебном заседании, существует возможность продолжения слушания дела в рамках этого же заседания. Перерыв может быть объявлен на определенное время или без этого.

Если рассмотрение дела откладывается или объявляется перерыв, то о месте, дате и времени нового заседания или продлении судебного заседания суд сообщает под расписку участников дела, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, присутствовавших в судебном заседании. Участники дела, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, которые не прибыли или которых суд впервые привлекает к участию в судебном процессе, сообщаются о судебном заседании в порядке, определенном Кодексом.

Чому можуть відкласти справу?

  • через неявку всіх учасників процесу;
  • через необхідність залучення нових свідків;
  • через необхідність заміни судді;
  • через вступ у справу третьої особи;
  • через зміну предмету позову;
  • через заміну відповідача;
  • неможливість здійснення потрібних процесуальних дій у поточному судовому засіданні.

Коли оголошують перерву в судовому засіданні

Суд може оголосити перерву, коли є необхідним представлення нових доказів. Також можуть призначити перерву, якщо засідання неможливо закінчити в той день, на який воно призначене. В таких випадках справу не починають розглядати спочатку, а продовжують слухання.

Даний перелік не є вичерпним і може змінюватися залежно від обставин конкретної справи. Наприклад, учаснику справи не було надіслано копії апеляційної скарги або під час судового засідання до матеріалів справи були долучені нові документи, з якими раніше ознайомитися можливості не було.

Які наслідки, якщо не з’явитися на розгляд справи:

В кримінальному судочинстві:

  • Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України.

В цивільному судочинстві:

  • У разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору.
  • У разі повторної неявки в судове засідання позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Поважні причини неприбуття особи на виклик є:

  • затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
  • обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
  • обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
  • відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
  • тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
  • смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
  • несвоєчасне одержання повістки про виклик;
  • інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Поважність причини неявки повинна бути доведена до відома суду і засвідчена відповідними документами.

Коли судове засідання може відбутися, хоч і відсутній обвинувачений?

  • при розгляді питання про передання кримінального провадження з одного суду до іншого ( частина четверта статті 34 КПК);
  • коли розгляд клопотання про накладення грошового стягнення (частина перша статті 146 КПК);
  • коли розгляд клопотання про скасування грошового стягнення (частина друга статті 147 КПК);
  • розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів (частина четверта статті 163 КПК);
  • розгляд клопотання про арешт майна (частина перша статті 172 КПК);
  • питання про звернення застави в дохід держави (частина дев'ята статті 182 КПК) та в деяких інших випадках, визначених КПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных – прямой эфир на Право ТВ

4 апреля в 19:30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Изменения в военный учет: новые правила ведения электронного реестра военнообязанных. Пересмотр ограничено пригодных. Какие последствия принятия этих новаций и в чем состоят риски нарушения прав граждан?».

Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США

В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51% ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38% у Байдена.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду