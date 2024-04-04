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Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон

14:31, 4 квітня 2024
З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.
Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон
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Митні перевірки відновляться з 1 травня – за деякими виключеннями. Так, на підпис Президенту спрямовано прийнятий Верховною Радою 20 березня 2024 року Закон №3613-ІХ про внесення змін до Митного кодексу (законопроект №9456).

Ним передбачено установити, що тимчасово, з 1 травня 2024 року до припинення або скасування воєнного стану документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням таких особливостей.

Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються (вручаються) до 1 липня 2024 року.

З 1 травня 2024 року документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи проводяться за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного:

  • доступу, допуску до фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), декларацій, калькуляцій, інших документів, які можуть бути пов’язані з операціями із ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони чи вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або території вільної митної зони;
  • доступу, допуску до виробничих, складських, торговельних та інших приміщень підприємства, що перевіряється, – у разі проведення документальних виїзних перевірок;
  • відбору проб та/або зразків товарів – у разі проведення документальних виїзних перевірок;
  • проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися підприємством, що перевіряється, разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим, – у разі проведення документальних виїзних перевірок.

Документальні перевірки, які були розпочаті (поновлені), але не можуть бути завершені у зв’язку з відсутністю безпечних умов для їх проведення, зупиняються за рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, до відновлення безпечних умов та/або усунення перешкод.

Таке рішення може бути прийнято у тому числі за вмотивованою заявою платника податків.

На період до відновлення безпечних умов зупиняється перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

До квартальних планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році можуть бути включені підприємства:

  • які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита;
  • які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито;
  • які оформили митні декларації із звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів;
  • щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених МК, не в повному обсязі;
  • щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;
  • щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету.

Квартальні плани-графіки документальних планових виїзних перевірок митного органу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Державної митної служби до 15 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, в якому будуть проводитися такі документальні планові виїзні перевірки.

Тимчасово, з 1 травня 2024 року, діє мораторій на проведення документальних перевірок з питань митної справи щодо платників податків:

  • з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану;
  • місцезнаходженням яких станом на дату початку:
  • тимчасової окупації є тимчасово окуповані рф території України, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
  • бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;
  • можливих бойових дій є територія можливих бойових дій, – до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон

З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.

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