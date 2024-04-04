Удар по пиццерии в Краматорске, где погибли 13 человек: наводчик ракеты получил пожизненное заключение

Житель Краматорска, который привел российский «Искандер» по заведению пиццерии RIA PIZZA, получил пожизненное заключение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Так, прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска, по наведению которого армия рф нанесла удар с ракетного комплекса «Искандер М» по заведению «RIA PIZZA». Тогда погибли 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших 4 ребенка, 1 ребенок получил ранения.
Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Суд установил, что осужденный, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем государства-агрессора. 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился «начальник отделения разведки командования в мвд днр». Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии «RIA PIZZA» в Краматорске.
Осужденный согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания. Мужчина записал два видео, которые сразу послал собеседнику в мессенджер Telegram. Чтобы никто не заметил его интереса к локации, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.
Приговора суда мужчина ждал под стражей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.