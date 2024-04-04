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Удар по пиццерии в Краматорске, где погибли 13 человек: наводчик ракеты получил пожизненное заключение

17:10, 4 апреля 2024
Корректировщик российского удара по пиццерии Краматорска приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Удар по пиццерии в Краматорске, где погибли 13 человек: наводчик ракеты получил пожизненное заключение
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Житель Краматорска, который привел российский «Искандер» по заведению пиццерии RIA PIZZA, получил пожизненное заключение. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска, по наведению которого армия рф нанесла удар с ракетного комплекса «Искандер М» по заведению «RIA PIZZA». Тогда погибли 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших 4 ребенка, 1 ребенок получил ранения.

Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Суд установил, что осужденный, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем государства-агрессора. 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился «начальник отделения разведки командования в мвд днр». Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии «RIA PIZZA» в Краматорске.

Осужденный согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания. Мужчина записал два видео, которые сразу послал собеседнику в мессенджер Telegram. Чтобы никто не заметил его интереса к локации, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.

Приговора суда мужчина ждал под стражей.

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