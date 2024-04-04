Следует прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok – глава общественного совета при Комитете ВР по вопросам свободы слова

«Я считаю, что стоит прекратить разговоры об ограничении Телеграм, ТикТок и прочее, особенно относительно идей вокруг Телеграма. Практически все они технически не реализуются и вызывают только иронию и вопросы к уровню знаний тех людей, которые их выдают» - председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады по свободе слова Дмитрий Комаров.

Следует прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok в Украине. Об этом отметил председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады Украины по свободе слова Дмитрий Комаров в своем сообщении в Facebook.

Напомним, 3 апреля при Комитете Верховной Рады Украины по свободе слова создали Общественный совет.

«Так получилось, что мое избрание председателем Общественного совета при парламентском комитете по свободе слова привлекло к себе, на мой взгляд, немного лишнего внимания. Но если уж так получилось, давайте я очень кратко изложу свою позицию по ряду ключевых для меня вещей. Это мое личное мнение как человека, но именно эти взгляды подтолкнули меня к такой работе.

Я считаю максимально необходимым возвращение журналистов в ВР. Да, нужно сформулировать условия. Возможно, стоит создать какой-нибудь уважаемый орган из самих журналистов, который будет решать, кому давать аккредитации. Реальность такова, что общего допуска на все этажи не будет, но решать проблему нужно. Я считаю необходимым возврат прямой трансляции заседаний ВР. Это прямое и ничем не обоснованное наступление на свободу слова. Разговоры о безопасности в условиях, когда перед каждым заседанием ВР к ней съезжаются кучи элитных машин, кажутся мне смешными. Я считаю, что необходимо поднять вопрос о (на мой взгляд) незаконном исключении из телеэфира целого ряда каналов. Это прямое нарушение свободы слова. Я считаю, что стоит прекратить разговоры об ограничениях Телеграм, ТикТок и прочее.

Особенно относительно идей вокруг Телеграма. Практически все они технически не реализуются и вызывают лишь иронию и вопросы к уровню знаний тех людей, которые выдают. Что касается идеи о запрете госучреждениям публиковаться в телеграме, мне кажется, что это предложение оставить боевую позицию на медиа-войне врагу.

Мы должны просто уйти и покинуть площадку, чтобы что? Большинство названных поводов запретить телеграм решаются регуляцией и нормальной работой государственных органов, а не тотальным запретом» - отметил он.

Напомним, что во время обсуждения законопроекта 11115, который может урегулировать публикуемый в этой сети Telegram и контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook. В свою очередь, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», часто украинские пользователи Facebook сталкиваются с тем, что их посты расценивают как недостоверный контент. Проверкой контента именно для Украины занимаются, в частности, общественные организации, работающие в Украине – StopFake и VoxCheck.

Вместе с тем вопрос регулирования соцсетей в Украине напрямую зависит от того, какую позицию по этому поводу будут занимать международные партнеры Украины, в частности ЕС и США.

Автор: Наталья Мамченко

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