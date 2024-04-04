Урегулировать фильтрацию контента в Telegram можно по примеру Facebook – с помощью общественных организаций

Проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, занимаются, в частности, общественные организации, работающие в Украине – можно ли ввести регулирование Telegram по тому же принципу.

При обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

«Оптимальный вариант взаимодействия с любой социальной сетью – это налаживание контакта с администрацией и механизмов, позволяющих влиять на действия, противоречащие Уголовному кодексу...

Ключевая история – это взаимодействовать не столько с каналами, сколько с администрациями сетей. Тогда будет возможность блокировать определенный контент, как это происходит на Facebook или YouTube. Сейчас есть инициатива, которая созвучна происходящему в Евросоюзе – если социальная сеть не готова показать свою систему собственности, то она верифицируется как непрозрачная с точки зрения финансирования и ставятся ограничения», - отметил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», часто украинские пользователи Facebook сталкиваются с тем, что их посты расценивают как недостоверный контент. Проверкой контента именно для Украины занимаются, в частности, организации, работающие в Украине – StopFake и VoxCheck. Об этом говорится в инструкциях для обжалования, предоставляемых Facebook, в разделе «Обжалование оценки по результатам проверки фактов на Facebook и Instagram»

«Эксперты по проверке фактов могут прорабатывать запросы на проверку только тех материалов или объявлений, которые сами оценили. Компания Meta обрабатывает запросы на проверку любых материалов или объявлений, в отношении которых она приняла меры в связи с тем, что эти материалы или объявления идентичны тем, какие партнеры по проверке фактов оценили как ложные.

Обжаловать оценку по результатам проверки фактов можно, если вы поправили оцененный контент или вы считаете, что оценка неверна», – отмечает Facebook.

Оспаривать оценку по результатам проверки фактов можно один раз. Эксперты по проверке фактов могут не отвечать на запросы, содержащие устрашение, враждебные высказывания и другие словесные угрозы.

Если контент оценили несколько организаций, ваш запрос будет автоматически отправлен каждой из них.

Оценка эксперта по проверке фактов больше не будет учитываться при выполнении правил в отношении людей, повторно публикующих ошибочный или отредактированный контент. На такие аккаунты будут налагаться ограничения на определенный период.

Отметим, что проект StopFake был основан общественной организацией «Центр Медиареформы», которая борется с пропагандой.

«Фейковые новости», транслируемые российскими СМИ, стали основным направлением нашей работы по проверке фактов», - отмечено на сайте проекта. Финансовую поддержку проекта оказывают международный фонд «Возрождение», Национальный фонд в поддержку демократии США и т. д.

По словам Ярослава Юрчишина, в Украине «есть основание для санкций – если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим». «Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг», отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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