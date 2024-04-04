Уклонист получил 3 года тюрьмы, однако его освободили от отбывания наказания: что решил апелляционный суд

Во Львовской области суд апелляционной инстанции признал виновным 38-летнего жителя Запорожья по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
Предварительно, решением районного суда фигурант был приговорен к 3 годам тюрмы, однако освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Прокуроры не согласились с такой позицией и подали апелляционную жалобу.
Как отмечают в прокуратуре, в марте 2022 года мужчина временно проживал во Львовской области, где получил повестку.
Военнообязанный был пригоден по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Однако обвиняемый выразил свое несогласие территориальному центру комплектования и социальной поддержки по проведению мобилизации и отказался от отправки в войска, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.
Учитывая все обстоятельства, Львовский апелляционный суд назначил мужчине новое наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить экс-правоохранителя и членов преступной группы, которые переправляли уклонистов за границу.
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