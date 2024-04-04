В Херсонской области вводят новые правила для иностранцев

Херсонская ОГА вводит обязательную регистрацию для иностранцев и представителей международных организаций.

Источник фото: Getty Images

В Херсонской области принимают жесткие меры контроля за въездом иностранных граждан и представителей международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Согласно объявленным нововведениям, все иностранные граждане, консульские учреждения, а также представительства международных организаций, волонтеры и другие заинтересованные лица должны предварительно сообщить о своих четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита.

Заявления на посещение необходимо подать на электронный адрес Комендатуры Херсонской области: [email protected]. Письма должны быть заполнены по установленной форме, а в теме письма обязательно следует указать "Сообщение о передвижении".

ОВА отмечает обязательность подписания каждым представителем делегации установленной формы и точное соблюдение указанной карты маршрута.

В случае каких-либо нарушений установленных правил относительно маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области может быть применен запрет на въезд на территорию региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.