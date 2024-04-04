Практика судов
  1. В Украине

В Херсонской области вводят новые правила для иностранцев

15:18, 4 апреля 2024
Херсонская ОГА вводит обязательную регистрацию для иностранцев и представителей международных организаций.
В Херсонской области вводят новые правила для иностранцев
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Херсонской области принимают жесткие меры контроля за въездом иностранных граждан и представителей международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Согласно объявленным нововведениям, все иностранные граждане, консульские учреждения, а также представительства международных организаций, волонтеры и другие заинтересованные лица должны предварительно сообщить о своих четких планах посетить населенные пункты региона за 72 часа до визита.

Заявления на посещение необходимо подать на электронный адрес Комендатуры Херсонской области: [email protected]. Письма должны быть заполнены по установленной форме, а в теме письма обязательно следует указать "Сообщение о передвижении".

ОВА отмечает обязательность подписания каждым представителем делегации установленной формы и точное соблюдение указанной карты маршрута.

В случае каких-либо нарушений установленных правил относительно маршрута или сроков, указанных в сообщении о передвижении, по решению коменданта Херсонской области может быть применен запрет на въезд на территорию региона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп незначительно опережает Джо Байдена в 6 штатах – опрос по кандидатам в Президенты США

В среднем респонденты более благосклонно относились к пребыванию Трампа в должности: 51% ответили, что одобряют его работу по сравнению с 38% у Байдена.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

Комитет одобрил законопроект о регулировании онлайн-казино и борьбе с игровой зависимостью среди военнослужащих

Доработанный Комитетом законопроект 9256-д должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях – Даниил Гетманцев.

Следует прекратить разговоры об ограничениях Telegram и TikTok – глава общественного совета при Комитете ВР по вопросам свободы слова

«Я считаю, что стоит прекратить разговоры об ограничении Телеграм, ТикТок и прочее, особенно относительно идей вокруг Телеграма. Практически все они технически не реализуются и вызывают только иронию и вопросы к уровню знаний тех людей, которые их выдают» - председатель общественного совета при Комитете Верховной Рады по свободе слова Дмитрий Комаров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду