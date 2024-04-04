Стало известно, сколько зарабатывают руководители крупных государственных энергетических компаний

Журналисты исследовали, какие финансовые результаты показывают компании «Нафтогаз», «Энергоатом» и «Укрнафта».

В Украине 31 марта завершилась кампания подачи деклараций чиновников за отчетный период 2023 года. Как сообщает Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК), госслужащие подали более 664 000 деклараций.

«Слово и дело» исследовало, сколько зарабатывают руководители некоторых государственных энергетических компаний.

Так, крупнейший энергетический холдинг Украины – группа «Нафтогаз» – закончил 2021 год с чистой прибылью в размере 12,023 млрд гривен. Компания НАК «Нафтогаз Украины» получила 13,052 млрд гривен прибыли.

2022 год нанес группе чистый ущерб в размере 79,139 млрд гривен, а НАК «Нафтогаз» – 36,607 млрд гривен. Председатель правления «Нафтогаз» Алексей Чернышев заработал в 2022 году только 93,2 тыс. гривен, поскольку был назначен только в ноябре.

За два квартала 2023 года группа «Нафтогаза» получила 6,575 млрд гривен прибыли. НАК за весь полный год понесла 1,5 млрд гривен убытков.

Чернышев задекларировал 21 млн 372,3 тыс. гривен зарплаты. Члены правления заработали: Роман Чумак – 15 млн 298,9 тыс. гривен, Василий Володин – 6 млн 519,1 тыс. гривен, Дмитрий Абрамович – 4 млн 437 тыс. гривен и Иван Лукеря – 3 млн 555 тыс. гривен.

По данным журналистов, Государственное энергогенерирующее предприятие «Энергоатом» последние два года убыточно (в 2021 году прибыль составила 5,53 млрд гривен). В 2022 году чистый убыток компании составил 12,402 млрд гривен, а в прошлом году – 8,865 млрд гривен.

Президент «Энергоатома» Петр Котин за 2022 год задекларировал 4 млн 290,6 тыс. гривен зарплаты, за 2023-й – 4 млн 716,8 тыс. гривен.

Крупнейшая нефтяная компания Украины – «Укрнафта» – 2021-й закончила с 2,430 млрд гривен прибыли. За первый год полномасштабной войны компания получила 4,485 млрд гривен чистого ущерба. А в 2023 году смогла выйти на 23,598 млрд гривен прибыли.

Сергей Корецкий был назначен директором «Укрнафты» после ее национализации в ноябре 2022 года. За несколько месяцев работы он получил, согласно декларации, 2 млн 672,3 тыс. гривен зарплаты, а также 140,9 тыс. гривен зарплаты от "Укртатнафты", где работает по совместительству.

В 2023 году его зарплата в «Укрнафте» составила 14 млн 663,7 тыс. гривен, а в «Укртатнефти» – 12 млн 620,5 тыс. гривен.

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