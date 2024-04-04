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Обещали работу в Швеции: разоблачили группу мошенников, которые обманули 40 человек на 600 тысяч гривен

15:00, 4 апреля 2024
Участникам преступной группы грозит до 12 лет за мошенничество на 600 тысяч гривен.
Обещали работу в Швеции: разоблачили группу мошенников, которые обманули 40 человек на 600 тысяч гривен
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Подозрение в мошенничестве объявлено двум участникам преступной группы в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники обманули 40 человек на сумму 600 тысяч гривен, обещая трудоустройство в Швеции. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 40-летняя женщина из Ивано-Франковской области, совместно с двумя киевлянами, разработала план, который обещал украинцам работу за рубежом. Мошенники публиковали объявления в соцсетях, мессенджерах и на сайтах поиска работы, предлагая фальшивые вакансии. Они "консультировали" потенциальных жертв об условиях работы и получения документов, убеждая их в реальности предложения.

За такие "консультативные" услуги мошенники брали плату от 1 800 до 3 000 гривен в Украине и дополнительно 250-350 евро в Швеции. После получения денег на вокзале Стокгольма "работодатель" прекращал любую связь. Подозреваемые таким образом поймали по крайней мере 40 человек, нанеся им ущерб на 600 тысяч гривен.

Как следствие, фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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