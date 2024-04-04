В Германии чиновник домогался детей украинских беженцев, угрожая депортацией

С марта 2022 по апрель 2023 года немецкий чиновник несколько раз приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фото.

В Германии Земельный суд Гамбурга приговорил 43-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии, передает Bild.

Как отмечает издание, после начала полномасштабного российского вторжения в Украине немец помог одной из семей бежать в Германию, пообещав стать их «защитником». Однако затем он стал шантажировать семью, угрожая им депортацией. Взамен мужчина требовал близости с детьми.

С марта 2022 по апрель 2023 года он несколько раз приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фото. Например, он просил их сделать ему массаж. Мальчики отказались, после чего он стал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами.

«Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью», — говорилось в одном из посланий. На процессе чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему детям не пришлось давать показания в суде.

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