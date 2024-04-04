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У Німеччині чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією

12:01, 4 квітня 2024
З березня 2022 по квітень 2023 німецький чиновник кілька разів приставав до дітей у своєму автомобілі і знімав це на фото.
У Німеччині чиновник домагався дітей українських біженців, погрожуючи депортацією
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У Німеччині Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника Денніса В. до восьми років ув'язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 та 11 років та виготовлення дитячої порнографії, передає Bild.

Як зазначає видання, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну німець допоміг одній із родин втекти до Німеччини, пообіцявши стати «захисником». Однак потім він став шантажувати родину, погрожуючи депортацією. Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми.

З березня 2022 по квітень 2023 він кілька разів приставав до дітей у своєму автомобілі і знімав це на фото. Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він почав писати 11-річному українцю електронні листи із погрозами.

«Вам тут більше не раді. Я маю владу депортувати тебе і твою сім'ю», — йшлося в одному з послань. На процесі чиновник визнав велику частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося свідчити в суді.

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