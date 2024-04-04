Конгресменам США заборонили використовувати штучний інтелект Copilot на роботі

Працівники Конгресу США досі можуть використовувати Copilot на власних телефонах і ноутбуках.

Співробітники Конгресу Сполучених Штатів Америки більше не можуть використовувати чат-бот Copilot від Microsoft на своїх державних пристроях. Про це повідомляє Axios з посиланням на відповідний лист для персоналу Конгресу щодо заборони чат-бота, розісланий головною адміністративною директоркою Палати представників Кетрін Шпіндор.

Ймовірно, Управління з кібербезпеки визнало, що Copilot створює ризики через загрозу витоку даних Палати представників до хмарних сервісів. Працівники Конгресу США досі можуть використовувати Copilot на власних телефонах і ноутбуках.

Представники Microsoft в коментарі Axios визнали, що для державних користувачів є потреба у підвищених вимогах безпеки. У 2023 році компанія анонсувала створення інструментів і послуг, призначених для використання урядом, включаючи службу Azure OpenAI для секретних робочих навантажень, а також нову версію помічника Copilot Microsoft 365. Компанія заявила, що всі ці інструменти та сервіси матимуть вищий рівень безпеки, що зробить їх більш придатними для обробки конфіденційних даних. Офіс Шпіндор, як очікується, оцінить урядову версію Copilot, коли вона стане доступною, перш ніж вирішити, чи можна її використовувати на пристроях Конгресу.

Майже рік тому Конгрес також встановив суворе обмеження на використання ChatGPT, який працює на основі таких самих великих мовних моделей OpenAI, що і Copilot. Водночас на комп’ютерах Конгресу дозволили використовувати платну версію ChatGPT Plus з суворішим контролем конфіденційності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.