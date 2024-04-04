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В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій

14:05, 4 квітня 2024
В Україні планують реєстрацію територій із вибухонебезпечними об'єктами.
В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій
Джерело фото: ArmyInform
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Створення державного реєстру територій, що страждають від забруднення вибухонебезпечними предметами, в Україні стане реальністю, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Міністр зазначив, що МВС надає інформацію щодо стану мінування та розмінування територій України Центру гуманітарного розмінування. Він додав, що цей центр знаходиться на стадії формування, а його діяльність координується Міністерством економіки.

«Готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС, але ця інформація повинна верифікуватись і Центром гуманітарного розмінування», - пояснив Клименко.

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