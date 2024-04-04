В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий

В Украине планируют регистрацию территорий с взрывоопасными объектами.

Источник фото: ArmyInform

Создание государственного реестра территорий, страдающих от загрязнения взрывоопасными предметами, в Украине станет реальностью, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что МВД предоставляет информацию о состоянии минирования и разминирования территорий Украины Центру гуманитарного разминирования. Он добавил, что этот центр находится на стадии формирования, а его деятельность координируется Министерством экономики.

"Готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определено ГСЧС, но эта информация должна верифицироваться и Центром гуманитарного разминирования", - пояснил Клименко.

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