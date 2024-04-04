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Конгрессменам США запретили использовать искусственный интеллект Copilot на работе

12:19, 4 апреля 2024
Сотрудники Конгресса США до сих пор могут использовать Copilot на собственных телефонах и ноутбуках.
Конгрессменам США запретили использовать искусственный интеллект Copilot на работе
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Сотрудники Конгресса США больше не могут использовать чат-бот Copilot от Microsoft на своих государственных устройствах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на соответствующее письмо для персонала Конгресса по запрету чат-бота, разосланное главным административным директором Палаты представителей Кэтрин Шпиндор.

Вероятно, Управление по кибербезопасности признало, что Copilot создает риски из-за угрозы утечки данных Палаты представителей в облачные сервисы. Сотрудники Конгресса США до сих пор могут использовать Copilot на собственных телефонах и ноутбуках.

Представители Microsoft в комментарии Axios признали, что для государственных пользователей потребность в повышенных требованиях безопасности. В 2023 году компания анонсировала создание инструментов и услуг, предназначенных для использования правительством, включая службу Azure OpenAI для секретных рабочих нагрузок, а также новую версию помощника Copilot Microsoft 365. Компания заявила, что все эти инструменты и сервисы будут иметь более высокий уровень безопасности, что сделает их более подходящими для обработки конфиденциальных данных. Офис Шпиндор, как ожидается, оценит правительственную версию Copilot, когда она станет доступна, прежде чем решить, можно ли ее использовать на устройствах Конгресса.

Почти год назад Конгресс также установил строгое ограничение на использование ChatGPT, который работает на основе таких же крупных языковых моделей OpenAI, что и Copilot. В то же время на компьютерах Конгресса разрешили использовать платную версию ChatGPT Plus с более строгим контролем конфиденциальности.

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