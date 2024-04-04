Обіцяли роботу у Швеції: викрили групу шахраїв, які ошукали 40 людей на 600 тисяч гривень

Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років за шахрайство на 600 тисяч гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Підозру у шахрайстві оголошено двом учасникам злочинної групи в заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України). Зловмисники ошукали 40 осіб на суму 600 тисяч гривень, обіцяючи працевлаштування у Швеції. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 40-річна жінка з Івано-Франківської області, спільно з двома киянами, розробила план, який обіцяв українцям роботу за кордоном. Шахраї публікували оголошення у соцмережах, месенджерах та на сайтах пошуку роботи, пропонуючи фальшиві вакансії. Вони «консультували» потенційних жертв щодо умов роботи та отримання документів, переконуючи їх у реальності пропозиції.

За такі "консультативні" послуги шахраї брали плату від 1 800 до 3 000 гривень в Україні та додатково 250-350 євро в Швеції. Після отримання грошей на вокзалі Стокгольма «роботодавець» припиняв будь-який зв'язок. Підозрювані таким чином зловили принаймні 40 осіб, завдавши їм збитків на 600 тисяч гривень.

Як наслідок, фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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