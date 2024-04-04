Стало відомо, скільки заробляють керівники великих державних енергетичних компаній

Журналісти дослідили, які фінансові результати показують компанії «Нафтогаз», «Енергоатом» та «Укрнафта».

В Україні 31 березня завершилася кампанія подання декларацій чиновників за звітний період 2023 року. Як повідомляє Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК), держслужбовці подали понад 664 000 декларацій.

«Слово і діло» дослідило, скільки заробляють керівники деяких державних енергетичних компаній.

Так, найбільший енергетичний холдинг України – група «Нафтогаз» – закінчив 2021 рік із чистим прибутком у розмірі 12,023 млрд гривень. Компанія НАК «Нафтогаз України» отримала 13,052 млрд гривень прибутку.

2022 рік завдав групі чистих збитків у розмірі 79,139 млрд гривень, а НАК «Нафтогаз» – 36,607 млрд гривень. Голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов заробив у 2022 році лише 93,2 тис. гривень, оскільки був призначений тільки у листопаді.

Додається, що за два квартали 2023 року група «Нафтогазу» отримала 6,575 млрд гривень прибутку. НАК за весь повний рік зазнала 1,5 млрд гривень збитків.

Чернишов задекларував 21 млн 372,3 тис. гривень зарплати. Члени правління заробили: Роман Чумак – 15 млн 298,9 тис. гривень, Василь Володін – 6 млн 519,1 тис. гривень, Дмитро Абрамович – 4 млн 437 тис. гривень та Іван Лукеря – 3 млн 555 тис. гривень.

За даними журналістів, Державне енергогенеруюче підприємство «Енергоатом» останні два роки є збитковим (у 2021 році прибуток склав 5,53 млрд гривень). У 2022 році чистий збиток компанії склав 12,402 млрд гривень, а торік – 8,865 млрд гривень.

Президент «Енергоатому» Петро Котін за 2022 рік задекларував 4 млн 290,6 тис. гривень зарплати, за 2023-й – 4 млн 716,8 тис. гривень.

Найбільша нафтова компанія України – «Укрнафта» – 2021-й закінчила з 2,430 млрд гривень прибутку. За перший рік повномасштабної війни компанія отримала 4,485 млрд гривень чистого збитку. А в 2023 році змогла вийти на 23,598 млрд гривень прибутку.

Сергія Корецького було призначено директором «Укрнафти» після її націоналізації у листопаді 2022 року. За кілька місяців роботи він отримав, згідно з декларацією, 2 млн 672,3 тис. гривень зарплати, а також 140,9 тис. гривень зарплати від «Укртатнафти», де працює за сумісництвом.

У 2023 році його зарплата в «Укрнафті» становила 14 млн 663,7 тис. гривень, а в «Укртатнафті» – 12 млн 620,5 тис. гривень.

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