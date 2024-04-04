У Херсонській області вводять нові правила для іноземців

Херсонська ОВА вводить обов'язкову реєстрацію для іноземців та представників міжнародних організацій.

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В Херсонській області вживають жорсткі заходи контролю за вʼїздом іноземних громадян та представників міжнародних організацій. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з оголошеними нововведеннями, всі іноземні громадяни, консульські установи, а також представництва міжнародних організацій, волонтери та інші зацікавлені особи повинні попередньо повідомити про свої чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту.

Заяви на відвідування необхідно подати на електронну адресу Комендатури Херсонської області: [email protected]. Листи повинні бути заповнені за встановленою формою, а у темі листа обов'язково слід зазначити «Повідомлення про пересування».

ОВА наголошує на обов'язковості підписання кожним представником делегації встановленої форми та точному дотриманні вказаної мапи маршруту.

У разі будь-яких порушень встановлених правил щодо маршруту чи термінів, зазначених у повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області може бути застосована заборона на вʼїзд на територію регіону.

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