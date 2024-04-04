Практика судів
  1. В Україні

У Херсонській області вводять нові правила для іноземців

15:18, 4 квітня 2024
Херсонська ОВА вводить обов'язкову реєстрацію для іноземців та представників міжнародних організацій.
У Херсонській області вводять нові правила для іноземців
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Херсонській області вживають жорсткі заходи контролю за вʼїздом іноземних громадян та представників міжнародних організацій. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з оголошеними нововведеннями, всі іноземні громадяни, консульські установи, а також представництва міжнародних організацій, волонтери та інші зацікавлені особи повинні попередньо повідомити про свої чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту.

Заяви на відвідування необхідно подати на електронну адресу Комендатури Херсонської області: [email protected]. Листи повинні бути заповнені за встановленою формою, а у темі листа обов'язково слід зазначити «Повідомлення про пересування».

ОВА наголошує на обов'язковості підписання кожним представником делегації встановленої форми та точному дотриманні вказаної мапи маршруту.

У разі будь-яких порушень встановлених правил щодо маршруту чи термінів, зазначених у повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області може бути застосована заборона на вʼїзд на територію регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Варто припинити розмови про обмеження Telegram і TikTok – голова громадської ради при Комітеті ВР з питань свободи слова

«Я вважаю, що варто припинити розмови про обмеження Телеграм, ТікТок та інше, особливо щодо ідей навколо Телеграма. Практично всі вони технічно не реалізуються і викликають лише іронію та питання до рівня знань тих людей, які їх видають» - голова громадської ради при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова Дмитро Комаров.

Митні перевірки відновлюються з 1 травня за деякими виключеннями – закон

З 1 травня 2024 року до закінчення воєнного стану документальні перевірки з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, проводяться митними органами з урахуванням особливостей.

Захист прав власності: ТОВ та їх учасники відтепер можуть перевести облік часток з ЄДРПОУ до облікової системи часток Національного депозитарію України

В Україні запрацювала нова облікова система часток товариств – метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати.

В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Комітет схвалив законопроект

Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.

Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду