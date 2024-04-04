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Ухилянт отримав 3 роки тюрми, проте його звільнили від відбування покарання: що вирішив апеляційний суд

13:12, 4 квітня 2024
Апеляційний суд призначив ухилянту нове покарання.
Ухилянт отримав 3 роки тюрми, проте його звільнили від відбування покарання: що вирішив апеляційний суд
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На Львівщині суд апеляційної інстанції визнав винним 38-річного жителя Запоріжжя за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Попередньо, рішенням районного суду фігуранта було засуджено до 3 років за ґратами, проте звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу.

Як зазначають у прокуратурі, в березні 2022 року чоловік тимчасово проживав у Львівській області, де і отримав повістку.

Військовозобов’язаний був придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Проте, обвинувачений висловив свою незгоду територіальному центру комплектування та соціальної підтримки з проведення мобілізації та відмовився від відправки у війська, про що було складено відповідний акт про відмову.

Врахувавши всі обставини, Львівський апеляційний суд призначив чоловіку нове покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Буковині судитимуть експравоохоронця та членів злочинної групи, які переправляли ухилянтів за кордон.

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