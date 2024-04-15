В Литве создали город для птиц, деньги с которого пойдут на закупку дронов для Украины

В Литве на аукционе продадут почти 1000 скворечников в поддержку Украины.

Источник фото: lrt

Акция "Птицы свободы" в Пакруойской усадьбе, где создан город для птиц из почти 1000 скворечников, отправилась на аукцион по продаже скворечников, а собранные средства будут направлены на закупку дронов для Украины. В рамках этой инициативы известные личности из Литвы, Латвии и Украины, художники, школьники и представители различных организаций присоединились к расписыванию скворечников. Об этом сообщает LRT.

Главная цель акции - помочь птицам во время миграции и обеспечить украинцев дронами для защиты их домов от оккупантов.

"Усадьба расположена прямо на пути миграции птиц, над нами ежегодно пролетают тысячи скворцов, гусей, уток и других птиц. Наблюдая за ними, возникла идея: помочь птицам во время миграции, а украинцам, которые борются за свою свободу - защитить свои дома от оккупантов", - пояснили представители усадьбы.

Скворечники можно приобрести через интернет или непосредственно в усадьбе, а также поддержать инициативу можно, позвонив на короткий номер 1409 (пожертвование 5 евро).

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